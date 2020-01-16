2020/01/16 | 11:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانيةيستمر خريجو كليات الهندسة لليوم الخامس على التوالي بغلق مصفى الشنافية التابع لمحافظة الديوانية، وذلك بعد نصب خيامهم والمبيت أمام المصفى لحين الاستجابة لمطالبهم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. استمرار غلق مصفى الشنافية في الديوانية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. استمرار غلق مصفى الشنافية في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).