تعيين عضو سابق في مفوضية الانتخابات بمنصب وكيل لوزارة التجارة

2020/01/16 | 11:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن تعيين عضو بمفوضية الانتخابات السابقة بصفة وكيل في وزارة التجارة.وقال المصدر، في حديث لـ"كلكامش برس"، إن "عضو مفوضية الانتخابات السابقة غسان فرحان حميد، عين وكيلا لوزارة التجارة بدعم ومباركة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".وأضاف المصدر، أن "قناة تابعة للسياسي جمال الكربولي شنت خلال اليومين الماضيين حملة ضد فرحان وكشفت عن تعيينه"، مبيناً أن "الحلبوسي اتصل بالكربولي لتسوية الامر".واشار إلى أن "غسان فرحان استلم مهامه فعليا بصفة وكيل في وزارة التجارة قبل يومين من الآن".

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