آلاف الفتيات يتنافسن للاقتران بملياردير والسفر معه للقمر

2020/01/16 | 11:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مايزاوا سيكون أول مسافر في رحلة خاصة تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك – صورة ارشيفية

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