تعرف على مخاطر اكل البروتين بكثيرة بينها الاصابة بالسرطان و السكري

2020/01/16 | 11:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ قالت نتائج دراسة جديدة إن الإفراط في أكل البروتين يزيد خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 74 بالمائة، ويرفع احتمال الوفاة بالسرطان بنسبة 4 بالمائة.ولا يقتصر خطر تناول الكثير من البروتين على الأورام، فهناك أدلة على أن الكثير من البروتين الحيواني يزيد خطر الوفاة نتيجة مرض السكري بنسبة أكبر.لكن أي قدر من البروتين يعتبر […]

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