ملابس ملطخة بالدماء ووجوه بيضاء.. بفعالية “مؤثرة”: شهداء الاحتجاجات يتجولون في الساحات حاملين رسائل

2020/01/16 | 11:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نضم عدد من المتظاهرين، فعالية جديدة في احدى ساحات الاحتجاج العراقية، حيث تقمس عدد من المحتجين “دور الشهداء” وهم يتجولون في ساحات التظاهر حالمين رسائل مختلفة للمتظاهرين، كفعالية لشحذ الهمم وزيادة الزخم الاحتجاجي.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، ارتداء المتظاهرين ملابس ممزقة وملطخة بالدماء، ووجوه مصبوغة باللون الابيض في اشارة إلى […]

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