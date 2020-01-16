فساد الفياض تبعده عن تقلد اكبر وزارة بالعراق مؤقتا

2020/01/16 | 12:28 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



ربما من محاسن الصدف او قد يكون من الامور التي انقذت اكبر وزارة من الفساد خلال هذه الفترة هو قيام وزير النفط ...

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