الحكم على مدانة بقتل ابن زوجها صعقا بالكهرباء.. القضاء يروي التفاصيل

2020/01/16 | 12:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد لمدانة بقتل ابن زوجها(الطفل) بصعقة ‏كهربائية نتيجة لخلافات عائلية.‏ وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى وتلقت “يس عراق” نسخة منه، أن ‏‏”المدانة اعترفت في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بأنها قامت ‏بصعق ابن زوجها تولد […]

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