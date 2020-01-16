المرجع الأعلى علي السيستاني يخضع لعملية جراحية إثر كسر في القدم

2020/01/16 | 12:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مصدر مسؤول في مكتب المرجع الاعلى علي السيستاني، اليوم الخميس، عن خضوع المرجع السيستاني لعملية جراحية على خلفية تعرضه لالتواء في قدمه اليسرى ادت لكسر في عظم الفخذ.ونشر موقع السيستاني عن المصدر تصريحا اطلعت عليه “يس عراق”، قال فيه: “تعرض سماحة السيد (دام ظلّه) في الليلة الماضية لالتواء في الرجل […]

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