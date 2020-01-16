2020/01/16 | 12:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني إلى "كسر" في الفخذ مساء الأربعاء، حسب بيان من مكتبه حصلت "الحرة" على نسخة منه.

وبحسب البيان فإن من المقرر أن يجري أطباء عراقيون عملية جراحية للمرجع الأعلى اليوم الخميس.

وقال البيان إن السيستاني أصيب "في الليلة الماضية بالتواء في الرجل اليسرى أدى إلى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية هذا اليوم (الخميس) بإشراف فريق طبي عراقي".

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