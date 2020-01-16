جازبروم : الشركة ستنتج 100 مليون طن هيدروكربونات إذا انتهى اتفاق أوبك+

2020/01/16 | 12:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية المنتجة للنفط الخميس إن الشركة ستنتج أكثر من 100 مليون طن من الهيدروكربونات هذا العام إذا لم يُمدد اتفاق أوبك+ لتخفيض إنتاج النفط.

وأضاف أن جازبروم تنتظر استقرار النظام الضريبي في روسيا بعدما رشح الرئيس فلاديمير بوتين أمس الأربعاء رئيس هيئة الضرائب الاتحادية ميخائيل ميشوستين لتولي رئاسة الوزراء.

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