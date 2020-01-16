2020/01/16 | 12:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأقليم بين الاستقرار اجتماعياً والاضطراب أمنياً ..الهيمنة والتحرر بقلم: جورج حدادين انطلاقاً من الاعتراف ببديهية عنوانها “الاستقرار الأمني مرتبط بالفعل وفي الواقع بالاستقرار الاجتماعي” قوات الصحوة في العراق، وقوات الصحوات الأثنية والطائفية المرتبطة بالمحتل الأمريكي، وقوات الارهاب الظلامية، والنزعات الإنفصالية، نشأت بسبب الظلم الاجتماعي الذي خلق الفقر والجهل والجوع والبطالة، وبسبب عدم توفر شروط الحياة […]

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