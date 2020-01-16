أمر قبض جديد بحق محافـظ بابل وتوقيف مستشاره القانوني

2020/01/16 | 12:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت الهيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور أمر قبض جديد بحق محافظ بابل المسحوبة يده، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الغد برس"، أن "محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض وتحرٍّ بحق المحافظ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وتحرٍّ بحق مدير بلدية الحلة السابق وفق القرار (160 لسنة 1984)، لقيامهما بتوزيع قطع أراضٍ خلافاً للقانون".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت قراراً بتوقيف المستشار القانوني لمحافظ بابل؛ لقيامه بتجاوز حدود وظيفته، مبينة أنَّ القرار صدر استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لقيام المتهم بإجبار موظفي مديرية العقود الحكومية على توقيع محاضر الفتح والتحليل وإحالة المشاريع، فضلاً عن تسييره الكتب الصادرة عن محافظ بابل (مسحوب اليد) رغم إصدار محكمة جنايات بابل مذكرات قبض وتحرٍّ بحقه".

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