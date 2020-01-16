دياب يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة اللبنانية

2020/01/16 | 12:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت مصادر سياسية لبنانية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الحكومية، وقد يتم الكشف عنها خلال الساعات الثمانية والأربعين المقبلة.

ورجحت المصادر أن تتضمن الحكومة 18 وزيرا يتوزعون بين التيار الوطني الحر، والثنائي الشيعي وتيار المردة، وحصة الرئيس المكلّف واللقاء التشاوري.

ويقاطع الحكومة تيار المستقبل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب.

ومن المرتقب أن يلتقي دياب، اليوم، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء يوصف بالحاسم بشأن تشكيل الحكومة، حسبما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان.

ويأتي هذا التطور على صعيد تشكيل الحكومة بعد ليلة طويلة وصاخبة شهدت صدامات عنيفة بين قوات الأمن اللبنانية والمحتجين الذين تظاهروا أمام أحد المراكز العسكرية في بيروت.

وجاءت التظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث التي وقعت أمام مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا قبل يومين.

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