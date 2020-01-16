مهمة جديدة للصفارة العراقية في النهائيات الآسيوية

2020/01/16 | 12:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي العراقي علي صباح ليكون حكماً رابعاً في الطاقم التحكيمي البحريني الذي تم تكليفه لقيادة لقاء المنتخب الإماراتي مع شقيقه البحريني

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