ترامب وبوتين يثيران الصحف الفرنسية .. ترامب يعزل .. وبوتين يتمسك بالسلطة الى ما لا نهاية !!

2020/01/16 | 12:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ترامب يتعرض لــ العزل من قبل مجلس النواب الامريكي من جهة اخرى بوتين يسعى لــ البقاء في السلطة الى ما لا نهاية !!

يذكر ان رئيسا كل من الولايات المتحدة وروسيا شغلا اليوم الصحف الفرنسية.

بداية نبدا بـ الرئيس الامريكي "دونالد ترامب الذي بات عزله على أبواب مجلس الشيوخ" كتبت صحيفة "لو...

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