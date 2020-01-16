أحزاب تستغل حكومة تصريف الأعمال الضعيفة لتثبيت أتباعها وانشاء مراكز نفوذ في الوزارات والمؤسسات

2020/01/16 | 12:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بعد ان كشف نواب عن مافيات فساد في وزارة الكهرباء تعْرض مناصب المديرين العامين المحالين الى التقاعد للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد، أكدت النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر جودت، بأن بيع المناصب ما يزال مستمرا وبشكل علني في العراق دون وجود رادع لهذه الظاهرة.

وقالت النائبة في تصري...

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