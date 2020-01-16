2020/01/16 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

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الأمن النيابية تستمع لإفادة قيادات أمنية حول استهداف متظاهري ذي قار وتستدعي آخرين

يتبع.



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