اكثر من 22 الف طالب عراقي في جامعات ومدارس الاردن

2020/01/16 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري أن ملف الطلبة العراقيين في الجامعات الاردنية يحتل أهمية توازي أهمية الملفات الدبلوماسية، وأضاف العذاري خلال لقاء جمعه مع الطلاب العراقيين في جامعة البتراء ، أن عدد الطلاب العراقيين في الأردن يفوق 22 الف طالب في مختلف المراحل الدراسية.وأكد العذاري أنه شخصيًا يتابع ملفات […]

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