المرجع السيستاني يقوم بعملية جراحية اثر تعرضه لكسر بالعظم

2020/01/16 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الخميس، ان المرجع تعرض لكسر بعظم الفخذ، مبينا انه سيتم اجراء عملية له اليوم.وقال المكتب في بيان تلقت المستقلة، نسخة منه “سماحة السيد (دام ظلّه) تعرض الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى ادى الى كسر في عظم الفخذ”.واضاف انه “ستجرى له عملية جراحية […]

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