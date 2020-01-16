بعد انفصاله عن اصالة… إنجي علي طليقة طارق العريان تظهر معه

2020/01/16 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاجأت الإعلامية إنجي علي، متابعيها على “إنستغرام”، بنشرها فيديو، استضافت فيه المخرج طارق العريان بعد إعلان انفصاله عن زوجته الفنانة أصالة.

وظهر طارق العريان، وهو يجري حواراً معها أثناء تواجدهما في دبي، لحضور احتفالية بحضور كوكبة من نجوم الفن المصري.

وانهالت التعليقات من متابعي إنجي علي، التي هاجموها فيها، إذ علق أحد المتابعين بقوله: “إنجي علي بتدعم طليقها طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة”، وعلق آخر: “هو أنتم ناوين ترجعوا بعد ما طلق أصالة”، وقال ثالث: “واضح يا إنجي إنك بترسمي عليه من تاني”.

يذكر أن سبب الهجوم على إنجي علي بسبب أنها كانت متزوجة من طارق العريان قبل 15 عاماً، وانفصلا بسبب غيرتها الشديدة عليه.

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