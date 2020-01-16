عدلي عبد القوي العبسي - حكايه باريسيه تتناسل

2020/01/16 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_عبد_القوي_العبسي في الشارع في تلك الليلهعجله الكونت المسرعه دهست امرأه ولويس لازال مشغولا في رحله صيد حتى الان الملكه ماري تفكر في اخر رقصه امام الكونتهل كانت تبدو جميلهالكونت الحائر يفكر في طيش الملكه وتفاهه ملك غر زبانيه السوءونظام جاهل يحكمه الشريرالليل طويل في الغربالليل طويل في باريس في روما وفي لندن وأيضا في كل بقعه وزاويه من بلدان الشرق

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