فلاح أمين الرهيمي - بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لوثبة كانون المجيدة

2020/01/16 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي عندما توهم الاستعمار وعملاؤه في العراق أن الأمر مستتب لهم وأن الجو قد أصبح متهيئاً لإجراء الخطوة الكبرى لتكبيل الشعب العراقي بمعاهدة جديدة تكرس الهيمنة الاستعمارية على العراق لعشرات السنين.قررت اللجنة التنسيقية لطلاب الكليات والمعاهد التظاهر احتجاجاً على محاولة تكبيل العراق بقيد جديد فخرج الطلبة في يوم 5/ كانون الثاني/ 1948 بمظاهرة صاخبة فقابلتها الحكومة بعنف وأصدرت قراراً بتعطيل الدراسة في كلية ......

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