غسان صابور - عرابنا... عرابنا فلاديمير بوتين... وهامش مؤلم.. عن بلدي هناك...

2020/01/16 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور عــرابــنــا...عرابنا فلاديمير بوتين...وهــامش مؤلم..عن بلدي هــنــاك...فلاديمير بوتين..اليوم...أقوى رئيس دولة بالعالم...بلده ليست مديونة لأي بنك عالمي...أصدقاؤه..رجب طيب آردوغان..حسن روحاني..بينيامين ناتانياهو..بشار الأسد..صديقه وأخوه الصغير المدلل..والذي لا يرفض له أي طلب..وحتى بالولايات المتحدة الأمريكية..عدد هام من أصحاب القرار الاقتصادي..وأصحاب القرار السياسي من الجمهوري......

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