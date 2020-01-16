الحكيم: سنكون سندا للإعلاميين والناشطين الذين يعانون الملاحقة والاضطهاد والاغتيال

2020/01/16 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، بأن يكون "سنداً" للإعلاميين والناشطين الذين يعانون الملاحقة والاضطهاد والاغتيال.

وقال الحكيم في بيان، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "‏ايمانا منا بضرورة ان تبقى الكلمة الحرة محلقة في فضاء الحرية منادية بالحقوق المشروعة، نجدد دعمنا للإعلاميين والناشطين الذين يعانون الملاحقة والاضطهاد والاغتيال".

وأكد الحكيم، "اننا سنكون لهم السند والمطالب بتوفير الحرية لهم وتأمين مناخات مناسبة لإسهامهم في ترصين اسس العراق الديمقراطي الجديد".





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