شاهد :الكشف عن صورة نادرة للملك خالد والملك فهد

2020/01/16 | 13:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة للملك خالد والملك فهد، رحمهما الله، في روضة الخفس خارج مدينة الرياض؛ حيث كان يدور بينهما حديث عفوي.وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1976م (1396 هـ)، الملك خالد يجلس على الأرض في الهواء الطلق برفقة أخيه الملك فهد الذي كان ولياً للعهد حينذاك، والابتسامة على وجهيهما […]

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