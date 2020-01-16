محافظ بابل يحطم رقما قياسيا بالدعاوى القضائية.. علاء كولي

2020/01/16 | 13:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب علاء كولي: محافظ بابل كرار العبادي، استلم المنصب قبل سنة تقريبا، بس طول هاي السنة حقق أكبر رقم قياسي في عدد الدعاوى القضائية وصدور أوامر قبض بحقه..والله المفروض هذا يروح يداوم يم النزاهة او المحكمة علما تخلص الدعاوى الي عليه..الفساد صار بالعراق..العين بالعين والسن بالسن شني هاي محافظ بابل كرار العبادي، […]

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