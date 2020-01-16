الحكيم يغرد بشأن الاعلاميين

2020/01/16 | 13:02 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- تعهد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، بأن يكون “سنداً” للإعلاميين والناشطين الذين يعانون الملاحقة والاضطهاد والاغتيال.وقال الحكيم في تغريدة له “‏ايمانا منا بضرورة ان تبقى الكلمة الحرة محلقة في فضاء الحرية منادية بالحقوق المشروعة، نجدد دعمنا للإعلاميين والناشطين الذين يعانون الملاحقة والاضطهاد والاغتيال”.وأكد الحكيم، “اننا سنكون لهم السند والمطالب بتوفير ...

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