2020/01/16 | 13:02 - المصدر: SNG الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد /SNG-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر عبر تويتر: لا وطن مع الاحتلال) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر عبر تويتر: لا وطن مع الاحتلال) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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