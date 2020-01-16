بتعاون متظاهري الناصرية .. اعتقال [أبو عكرب] و [أبو غزلة] و[أبو كفشة]

2020/01/16 | 13:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]ألقت مفارز مكتب مكافحة سرقة السيارات احد مكاتب مكافحة اجرام ذي قار من خلال المتابعة و بالتعاون مع المتظاهرين من القبض على ثلاثة متهمين بالجرم المشهود اثناء سرقة دراجة نارية من ساحة الاعتصام في الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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