السيد السيستاني يخضع لعملية جراحية اليوم

2020/01/16 | 13:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]يخضع المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني [دام ظله الوارف]، اليوم الخميس، الى عملية جراحية.

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