المرجع السيستاني يغادر صالة العمليات بعد نجاح العملية التي أُجريت له بإشراف كادر طبي عراقي

2020/01/16 | 13:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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