2020/01/16 | 13:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن اتحاد المصارعة رسمياً وفاة المصارع العالمي روكي جونسون، في بيان صحفي لها، دون تحديد الأسباب.وأشار البيان إلى أن روكي جونسون وهو والد المصارع العالمي والنجم التليفزيوني دواين جونسون المعروف بـ”ذا روك”، توفي عن عمر يناهز 76 عاما.وروكي جونسون ولد في كندا في عام 1944 وبدأ مسيرته في المصارعة في منتصف […]

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