الصدر يغرد لا وطن مع الاحتلال

2020/01/16 | 13:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ” انه لا وطن مع الاحتلال ولا سيادة مع الفساد.وقال الصدر في تغريدة له ان “التظاهرتين نوران من سراج واحد يوقدان من شجرة […]

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