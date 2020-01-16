مصدر: السيد السيستاني اجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح

2020/01/16 | 13:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر طبي في النجف، الخميس، عن نجاح العملية التي اجريت للمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى.وقال المصدر ان “المرجع الديني الاعلى […]

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