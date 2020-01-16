بؤرة التوتر بين بغداد وأربيل.. كركوك تعود للواجهة

2020/01/16 | 14:01 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



عاد الحديث مُجددّاً عن محافظة كركوك شمالي العراق، كبؤرة مركزية للتوتر بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة...

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