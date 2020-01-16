نفط العراق مقابل مشاريع صينية...اتفاق طويل المدى

2020/01/16 | 14:01 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، عن تفاصيل جديدة حول الاتفاقيات الاقتصادية ا...

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