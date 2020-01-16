2020/01/16 | 14:01 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نفط العراق مقابل مشاريع صينية...اتفاق طويل المدى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، عن تفاصيل جديدة حول الاتفاقيات الاقتصادية ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نفط العراق مقابل مشاريع صينية...اتفاق طويل المدى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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