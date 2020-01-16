شاهد : الوليد بن طلال يرد على خبر وفاة “الامير النائم”

2020/01/16 | 14:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تسببت أنباء وفاة الامير النائم الأمير الوليد بن خالد بن طلال في جدال كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث تم تعميم الأخبار على نطاق واسع مع تساؤلات حول دقة الأمر.ظهر مقطع فيديو على موقع تويتر ينكر شائعة وفاة الامير النائم بعد غيبوبة طويلة الأمد، في إشارة إلى أنه هو الابن الثالث […]

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