وزير الخارجية الاردني يزور العراق قريبا

2020/01/16 | 14:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الخارجية محمد الحكيم، الخميس، ان نظيره الاردني ايمن الصفدي سيزور العراق قريبا.

وقال الحكيم في بيان تابعته السومرية نيوز، "يزورنا خلال الأيام القليلة القادمة وزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية الاردن ايمن الصفدي".

واضاف ان "الصفدي يحمل رسالة من الملك عبدالله الثاني"، مشيرا الى انه "سيجري مباحثات مع القيادات السياسية العراقية حول تخفيف حدة التوتر والعمل على التهدئة دعم العراق والوقوف إلى جانبه".

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