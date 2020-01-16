المرور تباشر باستبدال اللوحات القديمة للمركبات

2020/01/16 | 14:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن شروعها باستبدال اللوحات القديمة للمركبات الخصوصي والاجرة والحمل باللوحات الجديدة "الالماني".

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