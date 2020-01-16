بمناسبة استقالته من عضوية مجلس النواب.. سيرة حياة: أياد علاوي

2020/01/16 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:هادي حسن عليوي السيرة والتكوين: ولد أياد علاوي في بغداد..الكرادة..العام 1944..بعد أن انتقلت عائلته من الحلة في بداية القرن الماضي..يعود أصلهم إلى عشيرة ربيعة العربية..“كما...أكمل القراءة ←

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