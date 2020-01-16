هل العراق قابل للتقسيم ؟!

2020/01/16 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فائز السعدون اولا: منذ احتلال العراق عام ٢٠٠٣ واندلاع الصراعات السياسية الداخلية ، التي وصّفهاالغربيون بالطائفية والإثنية ، ذهبت أوساط غربية عديدة سواءعلى مستوى القرار او مراكزالتفكير والإعلام الى ان...أكمل القراءة ←

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