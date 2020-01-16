2020/01/16 | 14:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سيبحث رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، اليوم الخميس، مع مسؤولين جزائريين الوضع المتأزم في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن زيارة المسؤول الإيطالي "تندرج في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا وتقديم حل دائم لها لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية وكذا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان "الدبلوماسية الجزائرية تولي اهتماما خاصا للمسألة الليبية إذ تبذل منذ أسابيع عديدة جهودا حثيثة لتوفير الظروف المواتية لإعادة إطلاق الحوار ما بين الليبيين، وكذا مبادرة السلام للأمم المتحدة".

وأوضح البيان أن الجهود الدبلوماسية الجزائرية "ساهمت بوقف إطلاق النار"، في إشارة إلى استقبال الرئيس عبد المجيد تبون لفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية ثم استقبال وفد ليبي مقرب من المشير خليفة حفتر، علاوة على مباحثات جزائرية مع وزراء خارجية مصر وتركيا وإيطاليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع إيطالي جزائري لبحث مستجدات الأزمة الليبية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع إيطالي جزائري لبحث مستجدات الأزمة الليبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).