النجيفي للسفير الروسي: البرلمان غير معني باخراج القوات الأجنبية

2020/01/16 | 14:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداستقبل رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي اليوم الخميس، ماكسيم ماكسيموف سفير روسيا في العراق، وناقشا في الاجتماع علاقات الصداقة التي تربط العراق وروسيا، والوضع السياسي، وتطورات الحراك الشعبي، والموقف من انسحاب القوات الأجنبية.وأكد النجيفي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه "ثوابت موقف الجبهة بضرورة إبعاد العراق عن أن يكون ساحة للصراع الأميركي الايراني أو أي صراع آخر، ذلك أن العراق بوضعه الحالي والتحديات التي تواجهه غير معني بصراعات الآخرين".وفي اشارته لقرار مجلس النواب في اخراج القوات الأجنبية وطبيعة الجلسة التي تمت، قال النجيفي أن "البرلمان غير معني بذلك، كما أنه لا يستطيع إلزام الحكومة حسب قرار المحكمة الاتحادية، وقراره صدر بغياب مكونين أساسيين هما السنة والكورد برغم أن التهديدات المهمة تتعلق بمناطقهم، كما أن حكومة تصريف الأمور اليومية غير معنية بالقرارات الستراتيجية ولا يجوز لها التصرف كحكومة دائمية، فضلا عن أن القرار أسس لخلاف عميق قوامه رغبة البعض بالانفراد وتهميش الآخرين".وشدد النجيفي، أن "البلد يحتاج إلى ضبط السلاح المنفلت والتصدي للميليشيات التي تتجاوز على القوانين وتستهدف حياة الناس ، كما يحتاج إلى رئيس مجلس وزراء مستقل وحكومة انتقالية تحقق مطالب المتظاهرين التي تحظى بدعم ومساندة جبهة الإنقاذ والتنمية".من جانبه أكد السفير الروسي رغبة بلاده بالاسراع بتشكيل حكومة مقبولة من الشعب ، وتدعم إبعاد العراق عن الصراعات الدولية ، وأشار إلى عمل الشركات الروسية في العراق والرغبة في استمرار وتطور أعمالها.كما عرض السفير الوضع السياسي في أعقاب ترشيح رئيس وزراء جديد في روسيا وتشكيل حكومة جديدة ، فضلا عن الموقف الروسي من أحداث المنطقة وبخاصة ما يتعلق بالملف النووي الايراني".وفي ختام الاجتماع وجه الدعوة النجيفي لزيارة روسيا، فتمت الموافقة عليها على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.

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