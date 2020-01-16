موظفــو مصــرف الرشــيد فــي بغداد يتظاهــرون لــ اليوم الثاني ضــد مــديرهم

2020/01/16 | 14:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تظاهر العديد من موظفي مصرف الرشيد في بغداد ولـ اليوم الثاني على التوالي ، من اجل المطالبة بــ اقالة مدير المصرف رشاد الدايني .

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