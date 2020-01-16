2020/01/16 | 14:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلة الكراجات في بعشيقة تعرقل حركة السير وتزيد من ازدحام الشوارع ناحية بعشيقة التابعة لقضاء الموصل والتي تعتبر مركزا تجاريا وسياحيا و فيه حركة منعشة للسوق والمحلات التجارية والتي فيها مختلف المكونات والقوميات اضافة الى طلبة شنكال والزوار من 54 قرية تابعة للناحية بشكل يومي.تشهد اليوم بعشيقة كثرة السيارات في شوارعها من قبل سكانها …

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