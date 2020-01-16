هاشتاغ ’الشفاء_العاجل’ يتصدر تويتر

2020/01/16 | 14:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر هاشتاغ #الشفاء_العاجل قائمة "الترند" في موقع التواصل "تويتر" وذلك بعد بيان مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني الذي اعلن تعرض المرجع لكسر بعظ...

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