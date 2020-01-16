السجن المؤبد لمدانة بقتل ابن زوجها صعقاً ‏بالكهرباء


السجن المؤبد لمدانة بقتل ابن زوجها صعقاً ‏بالكهرباء
2020/01/16 | 14:15 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ‏ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، الخميس، حكماً بالسجن المؤبد لمدانة بقتل ابن زوجها (الطفل) بصعقة ‏كهربائية نتيجة لخلافات عائلية.

وقال مجلس القضاء الاعلى في […]

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