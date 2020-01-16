2020/01/16 | 14:15 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الخميس، حكماً بالسجن المؤبد لمدانة بقتل ابن زوجها (الطفل) بصعقة كهربائية نتيجة لخلافات عائلية.
وقال مجلس القضاء الاعلى في […]
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وقال مجلس القضاء الاعلى في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن المؤبد لمدانة بقتل ابن زوجها صعقاً بالكهرباء) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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