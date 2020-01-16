النزاهة تصدر أمر قبض بحق محافظ بابل كرار العبادي

2020/01/16 | 14:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور أمر قبض جديد بحق محافظ بابل كرار العبادي المسحوبة يده، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن […]

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