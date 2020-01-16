محافظ البصرة يتوعد جهات متنفذة تحاول عرقلة مشروع بنصف تريليون دينار في الزبير

2020/01/16 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

اتهم محافظ البصرة اسعد العيداني، الخميس (16 كانون الثاني 2020) جهات متنفذة بـ ’’بث ال...





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