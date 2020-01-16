آزاد أحمد علي - الحرب الأمريكية الإيرانية المؤجلة

2020/01/16 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آزاد_أحمد_علي تنفس الكثيرين الصعداء بعد ما آلت إليه مسار الأحداث بين إيران وأمريكا...كما خاب ظن من كان يفترض أن الحرب بينهما قاب قوسين أو أدنى.وثمة من يصر على حتمية الحرب بينهما لتضارب مشروعيهما في الشرق الأوسط، في حين تفترض بعض الآراء العلمية بأن صفحة الحروب الكبرى قد تم طيها على ساحة المسرح العالمي.بين الرؤيا الحتمية لقيام الحرب والأخرى التي تستبعدها مسافة ستظهرها مجريات وتفاصيل الأحداث القادمة.لكن الم......

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